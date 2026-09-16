Відомо про шістьох постраждалих через удари КАБами в Сумах, серед них підліток – ОВА

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про шістьох постраждалих у Сумах після ворожого удару керованими авіабомбами, серед них – 14-річна дівчинка.

"Наразі відомо про 6 постраждалих через удари КАБ по Сумах", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Григорова, четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці Один чоловік обстежується у лікарні.

Він повідомив, що на місці влучань зруйновані два житлові будинки, ще 10 – пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти.

У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні.

Як повідомлялося раніше у цей день, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади.