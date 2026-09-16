У Києві судитимуть чоловіка, який надіслав посилку з боєприпасами, в результаті вибуху загинув працівник пошти

Матеріали кримінального провадження щодо 35-річного жителя Запорізької області, який надіслав товаришу посилку з боєприпасами, внаслідок вибуху якої на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва загинув працівник поштової мережі, скеровано до суду, повідомляє пресслужба столичої поліції.

"5 червня цього року на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці стався вибух під час транспортування однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік – працівник поштової мережі. Ще двоє чоловіків – віком 37 та 41 рік – отримали поранення", – наголошується в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

На місці події вибухотехніки столичної поліції виявили рештки снарядів. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ того ж дня встановили особу відправника та невдовзі затримали його. Ним виявився 35-річний житель Запорізької області.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.