Зону обов'язкової евакуації дітей на Донеччині розширено, додано окремі н.п. Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад

У Донецькій області розширено зону обов'язкової евакуації дітей, додано окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Розширюємо зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб у Донецькій області. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад", – написав він у Фейсбуці у середу.

Раніше в цей день вже повідомлялося про введення режиму обов'язкової евакуації дітей у Слов'янську з посиланням на керівника міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Свою чергою Філашкін перерахував всі населені пункти Донеччини (з вказанням вулиць), в яких буде запроваджено режим обов'язкової евакуації дітей.

Так, у Святогірській громаді: села Адамівка, Глибока Макатиха, Микільське, Хрестище.

У Слов'янську: в'їзди Історичний, Квітневий, Миколи Хвильового, Скіфський, Яковлєва Олексія, вулиць 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянська, Березнева, Бориса Патона, Василя Сліпака, Василя Стуса, Вереснева, Волошкова, Волонтерів, Геологічна, Гірська, Демократична, Дмитра Донцова, Енеїди, Єдності, Журналістів, Зоряна, Івана Федорова, Ігоря Грішина, Ізюмська, Калинова, Карпатської Січі, Керченська, Кленова, Князя Ігоря, Козацька, Колонтаївська, Корсунська, Котляревського, Красногірська, Ланова, Левадна, Лесі Українки, Лісна, Літературна, Луганська, Мальовнича, Мацька, Медова, Миколи Колосовського, Миколи Семейка, Миколи Хвильового, Миру, Мистецька, Молодіжна, Назара Яремчука, Новоселівська, Олеся Гончара, Отаманська, Охтирська, Павла Глазового, Північна, Привільна, Режисерська, Реконструкції, Рубіжна, Самбірська, Санаторна, Серпнева, Сільзаводська, Січових стрільців, Скіфська, Смарагдова, Солов'їна, Тениста, Трускавецька, Цілинна, Червоної калини, Чумацька, Щедра, Шляхетна, Ювілейна, Юрія Багатікова, Яковлєва Олексія, Янтарна, провулків 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянський, Високий, Волонтерів, Демократичний, Дмитра Донцова, Дружківський, Енеїди, Журналістів, Зоряний, Ізюмський, Історичний, Керченський, Князя Ігоря, Козацький, Красногірський, Кустарний, Лановий, Літературний, Привільний, Рубіжний, Скіфський, Смарагдовий, Солов'їний, Тараса Шевченка, Трускавецький, Цілинний, Червоної калини, Ягідний, Яковлєва Олексія;

У Суханівці Слов'янської громади: вул. Героїв неба, Горова, Зарічна, Лугова, Торецька, пр. Луговий;

У Новодонецькій громаді: селище Новодонецьке, села Іверське, Новосамарське, Шостаківка.

За словами Філашкіна, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. "До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив він.

Філашкін звернувся до батьків з проханням не зволікати і не наражати дітей на небезпеку.