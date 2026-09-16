Бутенко анонсував програму закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 млн грн

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко анонсував програму із закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 млн грн.

"Ми разом із вами працювали над програмою підтримки наших видавців і додаткового замовлення з боку Міністерства освіти на 100 млн грн на шкільні бібліотеки", – сказав Бутенко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу.

У свою чергу голова комітету Сергій Бабак зазначив, що наразі підготовка проєкту виходить на "фінішну пряму".

"Є надія, що Кабінет міністрів ухвалить рішення, і ми на шкільні бібліотеки зможемо відкрити програму на 100 млн грн, яка буде виключно на закупівлю книг. Це буде допомога нашим видавцям", – додав він.