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Бутенко анонсував програму закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 млн грн

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Бутенко анонсував програму закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 млн грн

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко анонсував програму із закупівлі книг для шкільних бібліотек на 100 млн грн.

"Ми разом із вами працювали над програмою підтримки наших видавців і додаткового замовлення з боку Міністерства освіти на 100 млн грн на шкільні бібліотеки", – сказав Бутенко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу.

У свою чергу голова комітету Сергій Бабак зазначив, що наразі підготовка проєкту виходить на "фінішну пряму".

"Є надія, що Кабінет міністрів ухвалить рішення, і ми на шкільні бібліотеки зможемо відкрити програму на 100 млн грн, яка буде виключно на закупівлю книг. Це буде допомога нашим видавцям", – додав він.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#закупівля #бібліотеки #програма #книги
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