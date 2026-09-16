Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 18% фінансування сфери освіти

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 49,3 млрд грн, або 18,2%, фінансування Міністерства освіти і науки порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування програм Міносвіти передбачено 319,3 млрд грн, з яких: освітня субвенція місцевим бюджетам – 192,8 млрд грн (+ 32,1 млрд грн до 2026 року); харчування учнів 1-11 класів – 19,4 млрд грн (+ 5 млрд грн); академічні стипендії студентам, курсантам, аспірантам і докторантам – 9,4 млрд грн (+ 2,8 млрд грн); підтримка дітей з особливими освітніми потребами – 495,4 млн грн (+ 45,4 млн грн); підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти 7,9 млрд грн (+ 2,9 млрд грн) та у закладах вищої освіти 28,4 млрд грн (+ 8,2 млрд грн); підтримка науки та інновацій – 24,2 млрд грн загалом, з них 9,7 млрд грн – за програмами МОН.

Також на забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена передбачено 341,3 млн грн; на забезпечення діяльності Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту – 80,4 млн грн; на підготовку кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка – 3,7 млрд грн; на Державну службу якості освіти – 229 млн грн; на Національну комісію зі стандартів державної мови – 65,8 млн грн.

"Фінансування зростає, тому що освіта – це інвестиція у формування людського капіталу і в майбутнє країни: щоб діти залишалися й будували своє життя в Україні. Це вкладення в тих, хто вже сьогодні працює для нашої економіки й оборони, для національної безпеки, і в покоління, яке відбудовуватиме Україну після перемоги", – написав міністр освіти і науки Андрій Бутенко в мережі Facebook.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 279,1 млрд грн фінансування Міносвіти.

Держбюджет-2024 передбачав 171,2 млрд грн на фінансування сфери освіти, а держбюджет-2025 – 197,3 млрд грн.