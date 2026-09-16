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Росіяни вдарили КАБами по трьох локаціях Сумської громади, є постраждалі – ОВА

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Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади, внаслідок чого є постраждалі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграм-каналі.

"Зафіксовані влучання у кількох локаціях. Є постраждалі. 50-річному чоловіку надають допомогу у лікарні", – написав Григоров у середу.

За інформацією очільника ОВА, внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано будинки у приватному секторі, на одному з місць влучань сталося загорання автомобілів.

#сумська #постраждалі #атака #каби
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