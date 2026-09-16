Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 18% фінансування Мінветеранів

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 3,2 млрд грн або 17,8% фінансування Міністерства у справах ветеранів, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Мінветеранів передбачено 20,8 млрд грн, з яких: керівництво та управління у справах ветеранів – 316,2 млн грн; заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих – 7,5 млрд грн; забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Мінветеранів – 1,4 млрд грн; реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища (НВМК) – 1,1 млрд грн; субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 6,9 млрд грн; субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 2,6 млрд грн; субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів – 1,1 млрд грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 17,7 млрд грн фінансування Мінветеранів.