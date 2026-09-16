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Ворог атакував Одещину та Полтавщину: постраждала людина, пошкоджено будинок та горів склад

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Ворог атакував Одещину та Полтавщину: постраждала людина, пошкоджено будинок та горів склад

Унаслідок російської атаки на Одещину та Полтавщину постраждала людина, пошкоджено приватний житловий будинок, на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа, повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одеській області внаслідок атаки пошкоджень зазнали приватний житловий будинок і складська будівля.

"Постраждала одна людина. Інформація про наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють усі відповідні служби", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Натомість у Полтавському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Займання охопило складську будівлю. За попередньою інформацією, травмованих немає, повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Через пожежу в прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Жителям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

"Водночас прямої загрози для життя та здоров'я жителів навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб", – зазначив очільник Полтавської ОВА.

#одеська #полтавська #атаки
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