Україна закликала держави-члени МАГАТЕ підтримати деокупацію ЗАЕС та санкції проти "Росатому"

Україна на 70-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні закликала держави-члени вимагати виходу РФ із Запорізької АЕС та запровадити санкції проти "Росатому", повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Позицію Києва під час загальних дебатів представив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол.

"Україна наголосила, що першопричиною системних ризиків на Запорізькій АЕС є саме російська воєнна окупація", – назвали в міністерстві ключову позицію української сторони в ході конференції.

Наразі станція перебуває під контролем окупаційних військ, її зв'язок із зовнішнім електропостачанням залишається вразливим, технічне обслуговування обмежене, а експерти МАГАТЕ стикаються з обмеженнями доступу до інформації та об'єктів на майданчику ЗАЕС.

Загрози для ЗАЕС посилює використання безпілотників. Компетентні органи України продовжують фіксувати військову активність на території станції та навколо неї, зокрема розміщення обладнання і персоналу, пов'язаних із застосуванням БпЛА.

"Ядерна безпека також безпосередньо залежить від стабільної роботи енергосистеми", – зазначили в Міненерго. З початку широкомасштабної війни підстанції, задіяні у передачі електроенергії від атомних електростанцій, уже зазнали понад 150 російських атак. Пошкодження ліній електропередачі зменшує запас безпеки, а знеструмлення створює додаткове навантаження на аварійні системи АЕС.

Окрім того, як вважає українська сторона, ситуація із ЗАЕС не є лише питанням України. Якщо міжнародна спільнота допустить фактичне визнання наслідків силового захоплення атомної станції, це створить небезпечний прецедент: у майбутніх конфліктах будь-який ядерний об'єкт може стати військовим трофеєм, доповнили в міністерстві.

В ході конференції МАГАТЕ представники української делегації провели низку двосторонніх зустрічей із керівництвом Агентства, представниками Європейської Комісії та міжнародними партнерами.

"Головними темами переговорів стали безпека ЗАЕС та енергетичної інфраструктури, від якої залежить робота атомних станцій, відновлення Нового безпечного конфайнменту ЧАЕС, підготовка енергосистеми до зими та подальша європейська інтеграція", – прокоментували в Міненерго.

Під час зустрічі української делегації з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сторони обговорили ситуацію на ЗАЕС, відновлення її надійного зовнішнього електропостачання, створення безпечних умов для ремонтних робіт та продовження роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, важливих для ядерної безпеки.

Рафаель Гроссі зазначив, що агентство вже працює над залученням донорів для забезпечення таких підстанцій необхідним електротехнічним обладнанням, доповнили в Міненерго.