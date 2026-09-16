Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Рада планує встановити адмінвідповідальність за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму

2 хв читати
Додати як джерело
Рада планує встановити адмінвідповідальність за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму
Фото: Фото ілюстративне

Верховна Рада має намір встановити адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму.

За відповідний законопроєкт №15358 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та інших законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму проголосували 261 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує доповнити КУпАП новою статтею 124-3 "Керування транспортними засобами з порушенням норм допустимого рівня шуму", яка встановлює адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму. Санкційна система побудована за принципом ескалації та враховує виклики воєнного періоду.

Згідно із законопроєктом у мирний час за перше порушення передбачено фіксований штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ). За повторне порушення протягом року – штраф у розмірі 1 000 НМДГ з можливим позбавленням права керування транспортними засобами строком від 3 до 6 місяців або без такого. Документ передбачає, що у період дії воєнного стану з огляду на критичну небезпеку акустичного форсування двигунів для публічної безпеки та сил ППО, санкції суттєво посилено. За перше порушення під час воєнного стану штраф становить 1 000 НМДГ, а за повторне порушення протягом року – 2 000 НМДГ з обов'язковим позбавленням права керування на строк від 3 до 6 місяців.

У 2026 році неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні становить 17 грн.

#законопроєкт #шум #транспорт #адмінвідповідальність
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Дніпропетровській області через удар РФ по рейсовому автобусу загинули п'ятеро людей, семеро поранені – ОВА

У Дніпропетровській області через удар РФ по рейсовому автобусу загинули п'ятеро людей, семеро поранені – ОВА

Щонайменше семеро людей поранені, ще п'ятеро загинули внаслідок влучання російського безпілотника в рейсовий автобус на Нікопольщині, повідомив очіль…

Читати