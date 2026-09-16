Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 36% фінансування МЗС

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 3 млрд грн, або на 36,1%, фінансування Міністерства закордонних справ порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування МЗС передбачено 11,3 млрд грн, з яких на керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин – 712,9 млн грн; внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів – 837,5 млн грн; функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ – 9,3 млрд грн; реалізація МЗС повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України – 28,3 млн грн; професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин – 28,2 млн грн; фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи з підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України, – 148,6 млн грн; документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем консульської служби – 266,9 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 8,3 млрд грн фінансування МЗС.

Держбюджет-2024 передбачав 6,7 млрд грн на фінансування МЗС, а держбюджет-2025 – 8 млрд грн.