Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 29% фінансування УІНП

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 30,8 млн грн або 29,1% фінансування Українського інституту національної пам'яті (УІНП) порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Інституту нацпам'яті передбачено 136,6 млн грн, з яких на керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті – 67,8 млн грн і на заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті – 68,8 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 105,8 млн грн фінансування Інституту нацпам'яті.

В серпні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної політики національної пам'яті", який ввів Український інститут національної пам'яті до складу центральних органів виконавчої влади.