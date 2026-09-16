Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо фінансування оборонної промисловості України

Верховна Рада ратифікувала угоду про фінансування для здійснення заходів, передбачених Регламентом Європейської програми оборонної промисловості (ЄПОП), між Україною та Європейським Союзом.

За відповідний законопроєкт № 0391 за основу та в цілому проголосували 317 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту у середу.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, угода визначає права та обов'язки України та Європейського Союзу щодо реалізації заходів у межах Інструменту підтримки України, передбаченого Регламентом (ЄС) 2025/2643. Інструмент підтримки України створено з метою сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонно-технологічної та промислової бази, підвищенню її готовності з огляду на можливість її майбутньої інтеграції до європейської оборонно-технологічної та промислової бази шляхом співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Реалізація заходів у межах Інструменту підтримки сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва між Україною та ЄС, поступовій інтеграції української оборонно-технологічної та промислової бази до європейської, створенню та нарощуванню виробничих потужностей українських підприємств оборонно-промислового комплексу відповідно до стандартів НАТО. Крім того, угода допоможе залученню українських підприємств оборонно-промислового комплексу до спільних з європейськими партнерами оборонних проєктів та закупівель продукції оборонного призначення, отриманню Україною та юридичними особами, заснованими в Україні, фінансової підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу в межах Інструменту підтримки та поступовому наближенню України до правил, стандартів, політик і практик ЄС.

Угоду було підписано 13 липня 2026 року в Києві.