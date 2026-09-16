Затримано посадовця ЗСУ, який вимагав хабар від постачальника маскувального спорядження, – СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України викрила на хабарі керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ, інформує СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, посадовець вимагав гроші з компанії-постачальника маскувального спорядження. ", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, за 10 тис. євро посадовець обіцяв підрядникам не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості цієї продукції. "Такий документ був потрібен постачальникам для участі у тендері", – уточнюється в повідомленні.

В СБУ зазначають, що для приховування злочину його організатор запропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці поштового сервісу у Чернігові.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому" одразу після одержання неправомірної вигоди. У фігуранта вилучено готівку і документацію.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших причетних до нього осіб.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.