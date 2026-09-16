Спецпосланник Трампа: 25 ув'язнених вийшли на свободу в Білорусі

Унаслідок дипломатичних зусиль, які США пов'язують із політикою прямого діалогу президента Дональда Трампа, у Білорусі звільнили 25 ув'язнених, повідомив спеціальний посланник США Джон Коул.

"Сьогодні 25 ув'язнених вийшли на свободу! Прихильність президента Трампа до прямої дипломатії приносить результати", – написав Коул у соціальній мережі X.

Він подякував Олександру Лукашенку за цей крок, а також друзям США в Литві за підтримку.

Коул зазначив, що США продовжать працювати над покращенням відносин із Білоруссю та звільненням більшої кількості людей.

"Ми й надалі будемо покращувати відносини між США та Білоруссю і працюємо над тим, щоб у найближчому майбутньому домогтися звільнення ще більшої кількості людей. Ми не зупинимося на досягнутому!" – наголосив спеціальний посланник США.

Як повідомлялося, раніше Коул заявляв, що звільнення 25 ув'язнених буде жестом доброї волі з боку Білорусі в межах домовленостей, за якими США скасують санкції щодо ВАТ "Лакокраска" та концерну "Беллесбумпром".

Коул також інформував, що сторони продовжать роботу над вирішенням решти питань, а в перспективі США можуть скасувати санкції щодо інших білоруських компаній.