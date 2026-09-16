Виконавча директорка ЦПК подала свою кандидатуру на конкурс до комісії з відбору керівництва САП

Виконавча директорка Центру протидії корупції (ЦПК) Дар'я Каленюк подала свою кандидатуру на конкурс до комісії з відбору керівництва Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), повідомив Центр.

"Виконавча директорка та співзасновниця Центру протидії корупції Дар'я Каленюк 15 вересня подала документи на участь у відборі нового члена Конкурсної комісії, яка проводить конкурси на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", – йдеться у повідомленні ЦПК на сайті у середу.

Новий відбір Рада прокурорів оголосила після дострокового припинення повноважень адвоката Олексія Шевчука. Рішення про початок відбору ухвалили 7 вересня, документи від кандидатів приймали до 15 вересня включно.

У повідомленні ЦПК нагадав, що Шевчук потрапив до складу комісії після попереднього відбору Ради прокурорів. Після того як один із кандидатів, запропонованих Радою прокурорів, відмовився від участі, тодішній генпрокурор Руслан Кравченко визначив Шевчука членом комісії як кандидата, що залишився після відбору та відповідав формальним вимогам.

Згодом більшість самої конкурсної комісії виступила за припинення його повноважень. Відповідну пропозицію озвучила голова комісії Лаура Штефан, призначена за пропозицією міжнародних партнерів. Її підтримали п'ятеро із шести членів комісії. 4 вересня Кравченко підписав наказ про дострокове припинення повноважень Шевчука.

Щодо Каленюк ЦПК повідомив, що вона має 15 років досвіду антикорупційної роботи, українську та іноземну юридичну освіту і досвід роботи в конкурсних комісіях. У 2015 році Каленюк була членкинею першої конкурсної комісії з відбору працівників новоствореного НАБУ.

У 2020 році Каленюк працювала в конкурсній комісії з відбору прокурорів САП. Серед кандидатів, яких вона тоді співбесідувала, був Руслан Кравченко. За результатами відбору він не пройшов конкурс через питання щодо відповідності критеріям доброчесності.