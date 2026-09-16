Глава МВС: Посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах відтерміновано, але не cкасовано

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський висловив занепокоєння тим, що Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо посилення штрафів за перевищення швидкості, втім запевнив: робота задля безпеки на дорогах продовжується.

"…на жаль, сьогодні народні депутати України не підтримали законопроєкт, спрямований на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на дорогах. Цим проєктом закону пропонувалося посилити відповідальність за перевищення дозволеної швидкості руху з акцентом на боротьбі з систематичними порушеннями", – написав міністр в телеграм-каналі в середу.

За його словами, саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими.

Вигівський повідомив, що лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП в Києві, на Одещині та Миколаївщині, і в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.

"Вкотре наголошуємо: безпека на дорогах – це не лише про рішення на рівні МВС та Національної поліції. Це й потреба в невідкладних змінах законодавства", – наголосив глава МВС.

Разом з тим він додав: "Сьогоднішнє рішення знову відтермінувало ці зміни, але не припиняє нашу роботу. Дякую депутатам, які розуміють важливість питання і виявляють проактивну позицію".