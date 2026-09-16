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Іонушас не підтвердив і не спростував можливе призначення генпрокурором

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Іонушас не підтвердив і не спростував можливе призначення генпрокурором
Фото: https://www.facebook.com/sergii.ion

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу") уникнув прямої відповіді на запитання, чи пропонував йому президент України Володимир Зеленський обійняти посаду генерального прокурора.

"Я не готовий коментувати це питання. Я можу вам сказати, що історично так склалося, що голови профільних комітетів – комітету з питань правоохоронної діяльності та комітету з правової політики – іноді займають посади у міністерствах і відомствах. Відповім вам таким чином", – сказав Іонушас агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

Голова комітету підкреслив, що визначення кандидатів на посаду генпрокурора є прерогативою президента, і він, як раніше, так і зараз, буде визначатися щодо цього питання.

#кандидат #рада #генпрокурор #іонушас
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