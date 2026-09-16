У Тернополі 13-річний хлопчик загинув після падіння з електросамоката – мер

Унаслідок падіння з електросамоката в Тернополі загинув 13-річний хлопчик, повідомив міський голова міста Сергій Надал.

"У Тернополі сталася страшна трагедія – загинув 13-річний хлопчик. За попередніми даними, дитина впала з електросамоката та отримала важкі травми", – написав Надал у Телеграм-каналі.

Міський голова висловив співчуття батькам і близьким загиблого.

"Така трагедія не має повторитися. Прошу вас – пояснюйте дітям, наскільки небезпечним може бути електросамокат. Подбайте про шолом, не дозволяйте кататися удвох і ризикувати заради швидкості чи розваги. Прошу батьків поставитися до цього максимально серйозно", – наголосив він.

Надал також закликав патрульну поліцію та Національну поліцію посилити контроль за дотриманням правил користування електросамокатами.

Як наголосив міський голова, у Тернополі діють правила користування електросамокатами, відповідно до яких дітям до 10 років дозволено їздити лише в супроводі дорослих, у віці від 10 до 16 років – самостійно тільки тротуарами та пішохідними доріжками зі швидкістю до 5 км/год, а з 16 років – велодоріжками та велосмугами зі швидкістю до 20 км/год.