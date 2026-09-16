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Глава МВС: ухвалення законопроєкту про посилення боротьби із кол-центрами допоможе в ефективній протидії шахрайським схемам

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Глава МВС: ухвалення законопроєкту про посилення боротьби із кол-центрами допоможе в ефективній протидії шахрайським схемам
Фото: https://mvs.gov.ua/

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту про посилення боротьбі із кол-центрами надасть правоохоронцям більше інструментів для ефективної протидії цьому явищу, зазначає міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, покликаний посилити боротьбу з так званими кол-центрами та іншими шахрайськими схемами. Це важливий крок, який дає правоохоронцям більше інструментів для оперативної і, головне, – результативної роботи", – повідомив глава МВС в телеграм-каналі в середу.

Він пояснив, що законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України статтями, які передбачають відповідальність, зокрема за створення, керівництво, участь або залучення осіб до діяльності електронно-комунікаційних шахрайських організацій.

За словами Вигівського, напередодні поліцейські викрили черговий шахрайський кол-центр, який працював у Вінниці, усередині приміщення перебували майже 40 людей.

"За останні кілька тижнів було проведено низку таких обшуків. Встановлено 1013 причетних до протиправної діяльності осіб: 60 організаторів, 37 так званих "керівників" центрів та понад 900 учасників діяльності", – додав він.

#законопроєкт #колцентри #мвс
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