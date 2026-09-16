Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про обіг товарів, пов'язаних зі знелісненням та деградацією лісів

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №15352 "Про обіг товарів, пов'язаних зі знелісненням та/або деградацією лісів".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу, 16 вересня, рішення підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує правові та організаційні засади ввезення в Україну, надання на ринку та вивезення відповідних товарів, а також вимоги до операторів і трейдерів щодо простежуваності їхнього походження та проведення належної перевірки.

Зокрема, суб'єкти господарювання мають збирати, зберігати та подавати інформацію про походження товарів, у тому числі геолокаційні дані щодо земельних ділянок, на яких вироблено відповідну продукцію після 31 грудня 2020 року. Також передбачається запровадження оцінки ризиків невідповідності товарів та заходів щодо їх мінімізації.

Законопроєктом передбачається створення інформаційно-комунікаційних систем на базі Державного аграрного реєстру (ДАР) та електронного кабінету експортера. Вони мають забезпечувати цифрову простежуваність ланцюгів постачання, автоматизацію підтвердження походження продукції та реєстрацію заяв про належну перевірку.

Документ розроблено в рамках гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу, зокрема Регламентом ЄС 2023/1115. Він має забезпечити створення в країні системи контролю і простежуваності обігу відповідних товарів відповідно до європейських вимог.

Прийняття такого закону також має забезпечити виконання умов Ukraine Facility у частині розширення електронного обліку деревини, відстеження її руху та підтвердження законності походження деревини й виробів із неї.