Ще у чотирьох мікрорайонах Слов'янська запроваджено режим обов'язкової евакуації дітей – МВА

У Слов'янську (Донецька обл.) розширено зону обов'язкової евакуації дітей мікрорайонами Цілинний/Соболівка, Цегляний, Північний та селище Суханівка, повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Наказом начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна № 8/39-26 від 10.09.2026 року, згідно законодавства України, листа військового угрупування "СХІД" і рішення Ради оборони Донецької області у Слов'янську розширюється зона обов'язкової евакуації дітей. У неї ввійшли мкр-ни Цілинний/Соболівка, Цегляний, Північний, селище Суханівка", – написав він у Телеграмі у середу.

Лях зазначив, що алгоритм дій в такій ситуації залишається незмінним. За його словами, спочатку органи влади з правоохоронцями обійдуть усі родини з дітьми на території визначеної евакуації. Розкажуть, як буде проходити процедура, що саме пропонується сім'ям, які не мають куди їхати. Потім інформація про такі родини буде збиратися щоденно. І, якщо дитина залишиться на визначеній території, Закон України про евакуацію дітей в примусовий спосіб дає право діяти без згоди батьків, оскільки дорослі залишають неповнолітнього в небезпеці.

"Дуже вірю, що в Слов'янську до такого справа не дійде. Адже ми вже проводили заходи із обов'язкової евакуації дітей з мкр-нів Семенівка, Високоіванівка, Східний, Хімік, Черевківка, Словкурорт", – зазначив Лях.