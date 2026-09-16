Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 33% фінансування ЦВК

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 89,9 млн грн або 32,7% фінансування Центральної виборчої комісії (ЦВК), порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Центрвиборчкому передбачається 365,1 млн грн, і всі кошти підуть на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів.

У свою чергу народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що в проєкті держбюджету-2027 не передбачено фінансування виборів.

"Повторюється норма, яку ми бачили в минулих бюджетах: КМУ разом з ЦВК після припинення або скасування воєнного стану подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до бюджету в частині видатків на підготовку та проведення чергових виборів президента, народних депутатів та місцевих виборів. Слово в слово, як торік", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 275,2 млн грн фінансування ЦВК, що співставно з бюджетом на 2025 рік.