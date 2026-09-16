Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроєкт №10190 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство у другому читанні та у цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс статтями: електронно-комунікаційне шахрайство (190-1), створення/керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією та участь у ній (255-4).

Закон встановлює відповідальність за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації з метою заволодіння чужим майном або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації.

Ст. 255-4 закону передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна

за створення та керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією або її структурними частинами. Надання послуг чи участь у такій організації карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Ті ж дії, вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану або організованою групою караються позбавленням волі на строк від 8 до 13 років із конфіскацією майна.

Створення спільноти електронно-комунікаційних шахрайських організацій, тобто об'єднання двох чи

більше електронно-комунікаційних шахрайських організацій, керівництво такою спільнотою караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Закон також передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи (крім організатора чи керівника), яка добровільно повідомила про створення або участь у шахрайській організації до оголошення їй підозри та активно сприяла її розкриттю.

Народні депутати також проголосували за доручення голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку невідкладно підписати закон та негайно направити його на підпис до президента України.