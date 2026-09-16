Товари для потреб ЗСУ виключені з проєкту закону про оподаткування посилок – нардеп Южаніна

Народний депутат фракції "Європейська солідарність", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що товари для потреб безпеки і оборони на вимогу "Євросолідарності" виключені з переліку товарів, які будуть оподатковуватись у поштових відправленнях в разі прийняття законопроєкту про оподаткування посилок, яке необхідно ухвалити для отримання фінансової допомоги Європейського союзу.

"Знову про посилки. Саме проєкти, які стосуються оподаткування вартості товарів у посилках, стали чи не найскладнішими і, по суті, розділили країну на прямо протилежні думки. А ще стали тригером для великої кількості листів і звернень із закликами підтримати скасування пільги. EBA, ACC, Федерація роботодавців, Асоціація підприємств інформаційних технологій, УРБ, Укрлегпром, Асоціація рітейлерів, Асоціація індустрій іграшок, ТПП, Українська рада торгових центрів – наполягають на скасуванні пільги і закликають підтримати ці проєкти", – написала Южаніна у Facebook.

За її словами, в середу вранці відбулося засідання податкового комітету, на якому переглядали рішення щодо відповідних законопроєктів, оскільки останнім часом було зареєстровано ще чотири альтернативних законопроєкти за цю тему. Депутатка зазначила, що до фракції "Євросолідарність" були окремі звернення європейських партнерів, тому "довелося шукати компроміс".

"Тож у результаті. До пункту 100 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу – а це основна норма, якою передбачено звільнення від ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів, визначених у пунктах 87¹ та 92 Податкового кодексу, – додали, тобто розширили звільнення: "а також операції з дистанційного продажу товарів, призначених для цілей безпеки та оборони, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України", – повідомила Южаніна.

За її словами, перелік таких товарів та порядок затвердить Кабінет міністрів України, і сплачений податок при отриманні посилки буде повернутий покупцю. "Тільки таким чином вдалося зберегти пільгу для товарів, призначених для цілей безпеки та оборони. І це прямо відповідає умовам ратифікованого Верховною Радою Меморандуму з ЄС", – написала депутатка.

Також Южаніна повідомила, що оподаткування посилок у разі підтримки відповідних законопроєктів буде запроваджене не раніше 1 липня 2027 року та лише через 45 днів з дня, наступного за днем опублікування в газеті "Голос України" рішення Кабінету міністрів України про забезпечення можливості запровадження правил дистанційного продажу товарів.

"Для мене важливо, що принаймні одну принципову річ вдалося відстояти: товари, призначені для цілей безпеки та оборони, не повинні ставати дорожчими через нове оподаткування посилок", – наголосила вона.

Як повідомлялося, згідно проєкту державного бюджету на 2027 рік уряд очікує надходження 11,8 млрд грн додаткового ПДВ від оподаткування посилок оголошеною цінністю до EUR150.