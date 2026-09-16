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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого Су-24

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Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ворожого Су-24
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про ураження 15 вересня та у ніч проти 16 вересня кількох важливих об'єктів ворога, зокрема літака Су-24 на аеродромі базування в Саках (ТОТ Криму) та місця запуску ударних БпЛА на ТОТ Донецькій області.

"15 вересня та в ніч на 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора. Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у середу.

Повідомляється також про ураження у районі міста Донецьк місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області – пунктів управління БпЛА окупантів.

У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника. У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників. У Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

#генштаб #ураження #су_24
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