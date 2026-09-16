Фор дер Ляєн оголосила ряд ініціатив, спрямованих на посилення оборони ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити для Європейського союзу механізм, аналогічний статті 4 НАТО, що передбачає спільну реакцію країн-членів на надзвичайні ситуації, які становлять загрозу безпеці. Озвучені і інші ініціативи.

Відповідну пропозиціє вона висунула у середу в Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, виступаючи із щорічною доповіддю "Стан Союзу".

"Європі потрібен власний алгоритм дій у відповідь на гібридні загрози. Нам терміново потрібен консенсус щодо реагування на певні інциденти, ті, що не сягають рівня збройної агресії, але водночас становлять явну загрозу нашій національній безпеці. Іншими словами, потрібен механізм, що доповнював би статтю 4 Договору про НАТО. Я переконана: настав час для власної європейської "статті 4" – або ж Протоколу безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. У разі його активації однією з держав-членів усі держави-члени збиралися б разом. Щоб скоординувати європейську відповідь. Щоб стримати подальшу ескалацію. І щоб мінімізувати наслідки", – заявила вона.

Фон дер Ляєн констатувала, що мир в Європі "опинився під загрозою": триває загарбницька війна Росії проти України триває, загрози на європейській території зростають, що продемонстрували події в Данії, Литві та Польщі. Зокрема, вона назвала атаки за допомогою безпілотника в Лейпцигу "ще одним доказом цього". "Ми повинні чітко розуміти, що це було: напад із використанням засобів військового призначення, здійснений російськими агентами на європейській землі. Напад не лише на одну державу-член, а й на весь наш Союз. І, шановні депутати, ми цього не допустимо. Ми не повинні плекати ілюзій щодо того, що відбувається: гібридні загрози, з якими стикається Європа, дедалі менше нагадують "гібридні" і дедалі менше – просто "загрози", – наголосила президент Європейської комісії.

Вона також висунула пропозицію створити разом із Високим представником ЄС Каєю Каллас нову європейську стратегію безпеки. "Ми вже маємо чимало інструментів і посилюємо співпрацю з НАТО. Проте наші доктрини, інституції та механізми прийняття рішень не встигають за новою реальністю", – пояснила фон дер Ляєн.

На переконання президента Єврокомісії настав час також створити Європейську раду безпеки. "Необхідність діяти негайно – очевидна. Цей єдиний фронт також визначає нашу роботу у сфері європейської оборони", – додала вона.

Крім того, фон дер Ляєн оголосила про започаткування нового Європейського інструменту для засобів стратегічного забезпечення, що "повністю узгоджується з діяльністю НАТО". "Адже лише сильна та надійна європейська оборона гарантуватиме нашу безпеку. І в цьому не може бути жодних сумнівів: Європа захищатиме кожен квадратний метр своєї території", – запевнила президент Європейської комісії.