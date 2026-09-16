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СБС підтвердили ліквідацію російського генерала, який доповів Путіну про начебто взяття Костянтинівки

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СБС підтвердили ліквідацію російського генерала, який доповів Путіну про начебто взяття Костянтинівки

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт Бровді (псевдо – Мадяр) підтвердив ліквідацію командира 4-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ генерал-майора Антона Груніса, який у липні доповідав Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення Костянтинівки" на Донеччині.

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл.", – написав Бровді у Телеграмі у середу та продемонстрував кадри знищення командного пункту Груніса.

За словами Бровді, операцію провели військовослужбовці 427-го окремого полку СБС "Рарог".

#груніс #ліквідація #сбс
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