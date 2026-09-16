РФ вимагає використовувати русифіковані картографічні назви окупованих територій України у системі МАГАТЕ – ГУР

Представники РФ у МАГАТЕ домоглися позначення Криму як російської території у глобальній інтегрованій інформаційній системі МАГАТЕ PRIS та вимагають подальшої русифікації назв окупованих українських населених пунктів, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Так, заступник гендиректора МАГАТЕ громадянин рф міхаіл чудаков домігся підтримки Агентством картографічного відображення тимчасово окупованої території АР Крим як частини рф в оновленій глобальній інтегрованій інформаційній системі МАГАТЕ PRIS", – йдеться у повідомленні ГУР, присвяченому актуальній ситуації на Запорізької АЕС, у Телеграмі у середу.

Повідомляється також, що російські представники в організації вимагають використовувати русифіковані назви українських населених пунктів у зазначеній системі: Chernobyl, Rovno, Khmelnitski та Zaporozhye.

Крім того, ГУР повідомляє про небезпечність постійного зниження обсягу води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Якщо у липні 2026 року рівень становив 12,86 метра, то на початку серпня він знизився до 12,63 метра, а наприкінці місяця – до 12,55 метра і продовжує падати. Для нормального забезпечення потреб станції мінімально необхідним вважається рівень 15 метрів.

Зазначається, також що випадки зовнішнього знеструмлення станції стали частішими. У серпні ЗАЕС тричі залишалася без зовнішнього електроживлення. Крім того, на станції виникають проблеми з підключенням до інтернету. 13-14 серпня 2026 року через дії російських окупантів мережу відключили, що ускладнило комунікацію, відстеження показників і міжнародний моніторинг. Також кремль активізував реалізацію стратегії з інтеграції ЗАЕС у власне "правове поле" – так звана федеральна служба з екологічного, технологічного та атомного нагляду держави-агресора "ростехнадзор" відрядила на станцію спеціальну групу інспекторів.

"Водночас москва через своїх представників у МАГАТЕ прагне русифікувати організацію та використати міжнародний статус агентства для виправдання окупації ЗАЕС. Одне із завдань відповідної гібридної кампанії – "нормалізувати" інформаційне тло та створити передумови для подальшої легітимізації російського контролю над українською атомною станцією", – зазначено у повідомленні. У межах відповідних зусиль росія намагалась організувати та використати у своїх цілях візит генерального директора агентства Рафаеля Ґроссі на окуповану ЗАЕС перед 70-ю сесією Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні 14-17 вересня, де розглядатиметься питання ядерної безпеки України. Візит Ґроссі на ЗАЕС відбувся 4 вересня.