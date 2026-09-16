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Проєкт держбюджету-2027 передбачає майже вдвічі збільшення фінансування мовного омбудсмена

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Проєкт держбюджету-2027 передбачає майже вдвічі збільшення фінансування мовного омбудсмена

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 30,2 млн грн або 84,1% фінансування Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату мовного омбудсмена передбачено 66,1 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 35,9 млн грн фінансування мовного омбудсмена.

У держбюджету на 2024 рік на Секретаріат мовного омбудсмена передбачалося 19,9 млн грн, а в держбюджеті-2025 – 28,2 млн грн.

У травні 2026 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська поскаржилася на недостатнє фінансування мовної політики в Україні.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#обмбудсмен #мова #фінансування
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