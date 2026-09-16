Сибіга про удари по пасажирському транспорту: якщо Москва обирає ескалацію, тиск має посилюватися щодня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилювати тиск на Росію у відповідь на її атаки по пасажирському транспорту в Україні.

"Міжнародна відповідь не може бути нерегулярною, коли російський терор є щоденним. Кожна російська атака має спричиняти новий тиск. Кожна атака має вести до запровадження нових санкцій проти доходів Росії, її технологій, виробництва та ланцюгів постачання. Ціна агресії має зростати кожного дня, доки Росія її продовжує", – зазначив Сибіга в дописі в соціальній мережі X.

Він відреагував на ранковий удар російського FPV-дрона по пасажирському автобусу в Нікопольському районі, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей, а ще семеро дістали поранення, а також на атаку РФ по пасажирському потягу Київ-Миколаїв, пасажирів та екіпаж якого вчасно евакуювали.

За словами міністра, ці атаки мають одну й ту саму логіку: російські війська завдають ударів по пасажирських потягах, локомотивах, вокзалах і залізничних маршрутах, розуміючи їхнє значення для цивільного населення, евакуації та економіки України.

Сибіга наголосив, що Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, а російська військова машина, її виробництво та фінансування мають зазнавати системного руйнування.

"Якщо Москва щодня обирає ескалацію, тиск на Москву також має посилюватися щодня", – зазначив глава МЗС.