РФ завдала удару по електровозу в Ковелі – Зеленський

Російські війська завдали удару по електровозу в Ковелі Волинської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині був удар по локомотиву звичайного пасажирського потяга. Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда Укрзалізниці – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані. Був також удар по електровозу в Ковелі", – написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

За його словами, російські атаки також тривали по інших регіонах України. У Києві з ночі триває ліквідація пожежі, під обстрілами були Херсонська, Донецька та Полтавська області.

Президент також висловив співчуття рідним загиблих у результаті російського удара по маршрутці в Нікополі.

Він наголосив, що життя людей потрібно захистити, змусивши Росію зупинити цю її "дурнувату війну".

"І жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир. І саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроєкт Ліндсі Грема, який може дати правильні сигнали й допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру. Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну", – додав Зеленський.

За його словами, коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними.

"Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі", – резюмував він.