Секретар РНБО: прикро, що безпека на дорогах досі не на часі

Незважаючи на відсутність голосів народних депутатів на підтримку за основу законопроєкту №15348 щодо нових штрафи за перевищення швидкості, робота із відповідними органами і громадськістю над рішеннями, від яких залежить життя людей, продовжиться.

"Прикро, що безпека на дорогах досі не на часі", – написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Ігор Клименко в середу в телеграм-каналі.

Разом з тим, він запевнив: "Але ми не зупиняємося. За завданням Президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров'я людей".

Клименко очолював МВС України із січня 2023 по серпень 2026 років.