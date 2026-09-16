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Секретар РНБО: прикро, що безпека на дорогах досі не на часі

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Секретар РНБО: прикро, що безпека на дорогах досі не на часі
Фото: Пресслужба МВС

Незважаючи на відсутність голосів народних депутатів на підтримку за основу законопроєкту №15348 щодо нових штрафи за перевищення швидкості, робота із відповідними органами і громадськістю над рішеннями, від яких залежить життя людей, продовжиться.

"Прикро, що безпека на дорогах досі не на часі", – написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Ігор Клименко в середу в телеграм-каналі.

Разом з тим, він запевнив: "Але ми не зупиняємося. За завданням Президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров'я людей".

Клименко очолював МВС України із січня 2023 по серпень 2026 років.

#безпека #рнбо #дтп
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