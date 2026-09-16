Рада відхилила законопроєкти щодо збільшення штрафів за перевищення швидкості на автодорогах

Верховна Рада відхилила два законопроєкти щодо збільшення штрафів за перевищення швидкості на автодорогах.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", при голосуванні за перше читання законопроєкту №15348 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах та альтернативному йому №15348-1 було відповідно 225 та 199 голосів у підтримку (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за" – ІФ-У). Народні депутати також не підтримали пропозиції відправити законопроєкти на повторне перше читання та суб'єкту законодавчої ініціативи.Таким чином законопроєкти вважаються відхиленими.

Законопроєкт №15348 пропонував доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 122⁶, яка визначатиме відповідальність виключно за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів Стаття передбачала градацію штрафів залежно від перевищення швидкості:понад 20 км/год – 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); понад 40 км/год – 2040 грн (120 НМДГ); понад 60 км/год – 2720 грн (160 НМДГ); понад 80 км/год – 3400 грн (200 НМДГ).

Згідно з законопроєктом, для особи, яка протягом року п'ять і більше разів уже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення (перевищення більш як на 40 або 60 км/год), штраф становитиме 17 тис. грн (1000 НМДГ).

Альтернативний проєкт №15348-1 пропонував підвищити відповідальність за повторне протягом року порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз'їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам. Документ також пропонував підвищити відповідальність за керування без прав та скасовував "поріг безкарності" у 20 км/год. Законопроєкт пропонував встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год. За ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні передбачалося обов'язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 8 років, а також посилення відповідальності за повторні порушення.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), вважає "провал" голосування за законопроєкти позором.

"Якийсь позор. Після стільких смертей", – написав Железняк у Телеграмі.