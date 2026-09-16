Фон дер Ляєн оголосила заходи допомоги Україні у найближчій перспективі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила заходи, спрямовані на допомогу Україні цієї зими: надання безпрецедентної підтримки, посилення ППО, посилення санкцій на Росію.

"Ми знаємо, що прийдешня зима буде важкою для України, але ми також знаємо, що північнокорейські ракети та російські безпілотники не здатні зламати український дух опору. Адже народ України бореться за важливі речі. Вони борються за виживання своєї країни, за свою ідентичність і за свою свободу. Вони також борються за нашу свободу та наше право на самовизначення. Наше завдання – й надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами", – заявила вона у середу в Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського парламенту під час річної доповіді "Стан Союзу".

Першим пунктом допомоги вона назвала надання Україні "безпрецедентної підтримки протягом найважчої зими цієї війни". "Разом із партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу та зміцнюватимемо системи енерго- й теплопостачання України", – пояснила президент Єврокомісії.

Другим пунктом фон дер Ляєн зазначила посилення протиповітряної оборони України. "Минулого тижня ми вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Тепер їх потрібно терміново доставити, але ми також повинні спільно зменшувати нашу залежність від одного постачальника. Саме тому ми прагнемо розробити разом з Україною доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт FREYJA. Ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційний підхід українців із технологічним лідерством Європи і, звісно, нашими значними виробничими потужностями. Але FREYJA – це лише початок. Потрібно більше", – деталізувала вона.

У цьому зв'язку фон дер Ляєн оголосила про започаткування нової програми спільних проєктів з українськими компаніями, використовуючи залишки коштів із фонду SAFE.

Третім пунктом допомоги Україні президент Єврокомісії назвала посилення санкцій проти Росії. "Необхідно й надалі чинити тиск на Росію. Потрібні не стільки нові санкції, скільки, насамперед, забезпечення виконання вже чинних", – пояснила вона.