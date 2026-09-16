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Кількість підприємств, які долучилися до приватної ППО, зросла до 81 – Міноборони

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Кількість підприємств, які долучилися до приватної ППО, зросла до 81 – Міноборони
Фото: Міноборони України

За останні два місяці кількість підприємств, уповноважених на здійснення заходів приватної протиповітряної оборони, зросла з 51 до 81, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в Телеграм.

Загалом заявки на участь в експериментальному проєкті подали 92 підприємства з різних галузей та областей України. 81 із них уже отримало відповідний статус.

"81 підприємство долучилося до приватної ППО. Ще в середині липня таких було 51. Експериментальний проєкт стартував за ініціативи Міноборони наприкінці 2025 року для додаткового захисту об'єктів, які систематично зазнають атак ворожих безпілотників", – наголошують у відомстві в середу.

У Міноборони зазначили, що приватна ППО не діє автономно.

"Її групи є частиною багаторівневої системи захисту неба та керуються Повітряними Силами ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

#війна #ппо #оборона #підприємство
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