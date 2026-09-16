Уряд пропонує в держбюджеті-2027 залишити фінансування КНУ ім. Шевченка окремою бюджетною програмою

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 1 млрд грн або 37% фінансування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на підготовку кадрів Київським національним університетом ім. Шевченка закладено 3,7 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж в поточному році.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що Міносвіти в наступному році подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами.

Колишній ректор КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров заявляв, що наявність окремої бюджетної програми для вишу є своєрідною гарантією стабільності.

Діючий в.о. ректора КНУ ім. Шевченка Валерій Копійка не вважає правильним кроком можливе переведення вишу на загальну систему фінансування закладів вищої освіти.

КНУ ім. Шевченка є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який фінансується напряму з державного бюджету, що прописано окремою програмою в кошторисі держави. Розмір виділених державних коштів для інших університетів визначено з огляду на критеріїв, яким має відповідати заклад освіти. Основний критерій розподілу є контингент здобувачів, які вчаться за кошти бюджету.

На Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій час від часу піднімають питання наскільки виправданим є те, що КНУ ім. Шевченка йде окремим рядком в держбюджеті, а не фінансується на загальних підставах.