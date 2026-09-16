ДБР проводить масштабну спецоперацію проти незаконного обігу наркотиків і зброї серед військових

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік", спрямовану на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Особлива увага – злочинам у військовому середовищі та схемам, пов'язаним із районами виконання бойових завдань, повідомляє ДБР.

"Протягом кількох днів працівники територіальних управлінь ДБР одночасно проводять слідчі та процесуальні дії у різних регіонах України. Робота охоплює десятки кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та боєприпасів", – йдеться в повідомленні Бюро на сайті в середу.

За даними відомства, наразі в межах операції відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.

"Уже є затримані та повідомлення про підозру, проводяться обшуки, встановлюються канали постачання і збуту", – зазначають в ДБР.

Згідно з повідомленням, працівники Бюро встановлюють повний ланцюг незаконного трафіку: джерела надходження наркотиків і зброї, організаторів схем, постачальників, посередників та осіб, які забезпечують їхню діяльність.

"Окрема увага приділяється організованим схемам, каналам потрапляння зброї та наркотиків на нелегальний ринок, а також можливому сприянню таким злочинам з боку посадових осіб", – наголошують в ДБР.

В Бюро зауважують: "Поширення наркотиків у військовому середовищі становить загрозу дисципліні, безпеці підрозділів та життю людей. Не менш небезпечним в умовах війни є неконтрольований обіг зброї та боєприпасів, які можуть потрапляти до кримінального середовища та використовуватися для вчинення інших злочинів.

Детальні результати спецоперації ДБР обіцяє оприлюднити окремо.