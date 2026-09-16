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РФ вважає, що для окупації всього Донбасу їй знадобиться пів року – Зеленський

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РФ вважає, що для окупації всього Донбасу їй знадобиться пів року – Зеленський

За даними української розвідки, Росія вважає повну окупацію Донбасу своєю мінімальною метою та розраховує досягти її приблизно за пів року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Він (Путін -ІФ-У) хоче окупувати Донбас. Він вважає, що його мета, мінімальна мета, – повністю окупувати Донбас, і він переконує свій народ, використовуючи інформацію від розвідки, військових, особливо військову інформацію, кажучи, що нам потрібен один місяць, потім два місяці, три місяці, а потім пів року, щоб окупувати Донбас", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS News.

За його словами, українській стороні відома інформація про те, що російському керівництву могли повідомити про необхідність щонайменше півтора-двох років для досягнення цієї мети.

"Я знаю, що вони сказали, нібито йому знадобиться пів року, щоб окупувати Донбас, і я знаю, що дехто сказав йому: "Послухайте, ми вважаємо, за нашими оцінками, що вам знадобиться щонайменше два роки або півтора року", – зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що точний зміст цих оцінок українській стороні невідомий.

"Вони сказали правду – вони не знають, але можуть подивитися на кілометри території, яку він (Путін – ІФ-У) окупував за останні два роки. Вибачте, але окуповано менше, ніж він хоче зараз. Тож ситуація складна: його оцінка не є правильною", – сказав глава держави.

#рф #донбас #зеленський #війна
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