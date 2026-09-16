Зеленський: енергетичного перемир'я з РФ наразі немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленості про енергетичне перемир'я з Росією наразі немає, водночас Україна готова до такого перемир'я за умови припинення російських атак на енергетичні об'єкти.

"Ні (енергетичного перемир'я наразі немає ІФ-У). Перш за все, ви маєте зрозуміти нашу тактику. Наша тактика полягає в тому, щоб відповідати, коли ми маємо таку можливість. Чому? Бо це наші принципи. Бо Путін не поважає, не бачить і навіть не замислюється над тим, як вести переговори зі слабкими. Він буде на нас нападати – і все. Ось чому ми відповідаємо. Ми ніколи не нападаємо першими", – сказав Зеленський в інтерв'ю CBS News.

За його словами, під час зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві обговорювалася можливість енергетичного перемир'я.

"Я відповів: "Послухайте, ми готові до енергетичного перемир'я, але ви маєте зрозуміти, що це означає для нас", – зазначив президент.

Він пояснив, що для Росії енергетика пов'язана насамперед із продажем нафти й газу, тоді як для України йдеться про забезпечення населення електроенергією.

"Я сказав: якщо росіяни готові до енергетичного перемир'я, це означає, що не буде жодних атак на об'єкти енергетики", – сказав Зеленський.

14 вересня президент США Дональд Трамп заявив про взаємну домовленість України та Росії утримуватися від ударів по об'єктах енергетичного сектору, а також пов'язав зростання світових цін на дизельне паливо переважно з війною між двома країнами.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна запропонувала країнам-партнерам забезпечити таку домовленість із РФ, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.