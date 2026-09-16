РФ ще двічі атакувала раніше уражений потяг №122 Київ – Миколаїв – ОВА

Російські війська протягом двох з половиною годин після першого удару ще двічі атакували пасажирський потяг №122 Київ – Миколаїв, постраждалих немає, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграм.

"Під час ще двох атак по тому ж потягу, які ворог здійснив протягом двох з половиною годин після першого удару, обійшлося без постраждалих", – написав Решетілов.

За його словами, перша атака на потяг сталася вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом та Баштанкою.

Одразу після отримання інформації про атаку профільні підрозділи Миколаївської ОВА та Баштанської районної військової адміністрації спільно з відповідними службами "Укрзалізниці" організували подальше перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. До роботи долучилися ДСНС та органи місцевого самоврядування.

"Однозначно маємо констатувати: цілеспрямований удар по цивільному пасажирському потягу – черговий воєнний злочин. росія свідомо б'є туди, де перебувають цивільні. По пасажирських поїздах, житлових будинках, наших містах і селах. Це системний терор проти людей", – заявив Решетілов.

Він зазначив, що ситуацію ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому всі дії координували з урахуванням безпекової ситуації.

Унаслідок атак уламками також було пошкоджено повітряну лінію електропередач. Без світла залишилися 18 населених пунктів – 3628 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомлялося, раніше пресслужба АТ "Укрзалізниця" інформувала, що ранком середи, 16 вересня, російські війська завдали удару по пасажирському потягу №122 Київ – Миколаїв. Локомотивна та поїздна бригада а також пасажири були завчасно евакуйовані.