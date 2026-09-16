Порошенко передав військовим 10 комплексів "Ай-Петрі"

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про передачу Силам оборони України ще 10 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

"Змінилася ситуація і на полі бою. Це війна не танків і навіть не дронів, як ми звикли казати. Тепер це – війна технологій. Той, хто попереду в технологіях, той попереду і у війні", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, комплекс "Ай-Петрі" став однією з найбільш успішних українських оборонних розробок, створених за рахунок приватних інвестицій.

"Сьогодні ми передаємо до Збройних Сил десять комплексів "Ай-Петрі". Вони роблять сліпими ударні дрони та не дають їм досягти цілі. А в підсумку ця технологічна перевага конвертується у врятовані життя українських воїнів", – зазначив він.

Як повідомляло польське спеціалізоване видання Milmag, комплекси "Ай-Петрі" були представлені на міжнародній виставці безпеки та оборонних технологій MSPO 2026 у польському Кельце. За даними видання, наразі на фронті працюють понад 300 таких комплексів.

За інформацією виробників, "Ай-Петрі" є системою виявлення та протидії технічній розвідці противника, яка використовує алгоритми машинного навчання для адаптації до змін умов на полі бою. Після виявлення цілі комплекс може автоматично її супроводжувати та здійснювати вплив на канали управління, передачі відео і сигнали супутникової навігації.

Згідно з оприлюдненими характеристиками, система здатна протидіяти цілям на відстані від 20 до 30 км залежно від місцевості та працює в радіодіапазоні від 300 до 6000 МГц. Комплекс випускається у стаціонарній і мобільній версіях, при цьому мобільний варіант може бути розгорнутий двома військовослужбовцями протягом близько 10 хвилин.

Як зазначається, система також впроваджується для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Проєкт "Ай-Петрі" стартував восени 2023 року за підтримки приватних інвестицій Порошенка, який, за даними розробників, вклав у його створення та виробництво понад 200 млн грн.