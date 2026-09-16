На Одещині наркозалежний планував підірвати адмінбудівлю держустанови на замовлення ворога – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала нову спробу РФ підготувати теракт в Одеській області: у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, фігурант мав закласти поблизу об'єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та "підсилену" металевими шурупами і болтами", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, після закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення.

"У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України", – зазначається в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі.

"За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів", – уточнюють в СБУ.

Згідно з повідомленням, чоловік отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти. Для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.