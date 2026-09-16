США висунули обвинувачення п'ятьом учасникам мережі спецслужб РФ за напади в країнах-прихильниках України

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення проти п'ятьох осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та причетності до організації нападів і вбивств у США та європейських країнах, які підтримують Україну або сприймаються як такі, повідомляє Міністерство юстиції США.

Як зазначається в обвинувальному висновку, щонайменше з 2024 року мережа осіб, які працюють на спецслужби РФ, вступила у змову з метою здійснення нападів і вбивств по всьому світу, зокрема на території США. Останнім часом її учасники, за даними американського відомства, намагалися вербувати людей у США для проведення спостереження та вбивств.

"Наше завдання – не допустити, щоб противники Америки розв'язували насильство і терор на американській землі", – заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш.

Натомість помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон Айзенберг наголосив: "Ці обвинувачені, як стверджується, діяли як частина глобальної мережі вбивств, яка сягнула Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств на замовлення Кремля…Такі дії є грубим порушенням нашого суверенітету та загрозою нашій національній безпеці".

За даними Мін'юсту США, мережа зосереджувалася на російських дисидентах і перебіжчиках, а згодом – на країнах, які сприймаються як союзники України. Її учасники також, як стверджується, доручали спільникам здійснювати або намагатися здійснювати терористичні акти проти цивільної та військової інфраструктури в європейських країнах, які підтримують Україну або сприймаються як такі.

Серед обвинувачених – громадянин РФ, колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмєєв, його син, співробітник ФСБ Кирило Храмєєв, громадянин Куби Оеміс Ромагоса Дурруті, який проживає в Росії, а також громадянин Куби Яйдель Дельгадо Суарес та громадянин Венесуели Анхель Едуардо Кастро; за версією Мін'юсту США, саме вони були залучені до діяльності мережі, пов'язаної з російськими спецслужбами, зокрема до вербування людей для спостереження та організації вбивств у США й інших країнах.

Цього літа Суарес, за версією обвинувачення, завербував особу у США для спостереження за російським дисидентом, запропонувавши $1-1,5 тис. за завдання, після чого разом із Кастро запропонував їй $40 тис. за "усунення" або "зникнення" потенційної жертви. Після відмови Суарес запитав, чи може вона знайти когось для виконання вбивства, та заявив про наявність людей у Мексиці, які могли б це зробити.

"Приблизно у вересні 2024 року Дурруті координував інший напад у Литві, під час якого він бронював проїзні документи для іншої особи, залученої до нападу, і підтримував часте та постійне спілкування з особою, залученою до нападу. Дурруті також спілкувався з Юрієм Храмєєвим приблизно в листопаді 2025 року, під час чого Дурруті отримав медіаматеріали одного з помешкань Жертви-1, за яким цього року зрештою здійснював спостереження Резидент США-1", – наголошують у відомстві.

Храмєєв, за версією обвинувачення, запропонував громадянину США близько $25 тис. за вбивство цієї людини. Після його відмови Храмєєв запропонував інші завдання, серед яких підпал складу або напад на електричну підстанцію. При цьому він, як зазначається в обвинувальному висновку, сказав, що метою є "всі країни, які допомагають Україні".

Мережа, за даними Мін'юсту США, також вербувала людей для здійснення терористичних актів у Європі. Зокрема, приблизно в червні 2024 року Дурруті координував напад у Празі, надсилаючи потенційні місця для нападу та сприяючи поїздці учасника операції.

Юрію Храмєєву, Кирилу Храмєєву, Дурруті, Суаресу та Кастро висунуто обвинувачення в участі у змові з метою фінансування тероризму. Це обвинувачення передбачає максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.