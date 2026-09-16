СБС за добу уразили 415 окупантів та 44 точки вильоту ворожих дронів

Сили безпілотних систем протягом доби уразили 1393 цілі противника, повідомляє командування СБС в телеграм-каналі.

"Серед уражених цілей: 415 одиниць особового складу, з них 234 – ліквідовано; 44 точки вильоту дронів; 10 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 97 одиниць автомобільної техніки; 227 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера"; 3 одиниці флоту рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом в період з 1 по 15 вересня підрозділами угруповання СБС уражено 31 051 цілей противника, з них 6 280 – особового складу противника.