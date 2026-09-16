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В Херсоні одна людина загинула, 5 поранені – МВА

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В Херсоні одна людина загинула, 5 поранені – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по 4 населених пункти Херсонської громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 5 – дістали поранення", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Під вогнем російської артилерії та ударами дронів опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Зимівник.

Внаслідок ударів було також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, цивільні автомобілі.

 

#удари #херсон #наслідки
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