В Херсоні одна людина загинула, 5 поранені – МВА

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по 4 населених пункти Херсонської громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина загинула, 5 – дістали поранення", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Під вогнем російської артилерії та ударами дронів опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Зимівник.

Внаслідок ударів було також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, цивільні автомобілі.