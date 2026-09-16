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Сили оборони за ніч знешкодили 63 ворожі БПЛА – ПС ЗСУ

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Сили оборони за ніч знешкодили 63 ворожі БПЛА – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 16 вересня російські окупанти атакували територію України 80 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України лишаються ворожі БПЛА.

 

#росія #знищення #бпла
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