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На Запоріжжі за добу загинула одна людина, сім поранені – ОВА

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На Запоріжжі за добу загинула одна людина, сім поранені – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти упродовж доби завдали 746 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Одна людина загинула, ще сім – отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, війська РФ здійснили 22 авіаційні удари та застосували 565 БПЛА різної модифікації.

Також зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ та154 артилерійські.

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#запоріжжя #постраждалі #обстріли
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