На Запоріжжі за добу загинула одна людина, сім поранені – ОВА

Російські окупанти упродовж доби завдали 746 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Одна людина загинула, ще сім – отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, війська РФ здійснили 22 авіаційні удари та застосували 565 БПЛА різної модифікації.

Також зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ та154 артилерійські.

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.