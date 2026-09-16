На Сумщині внаслідок обстрілів травмовано четверо людей – поліція

Минулої доби російські окупанти завдали ударів по 19 населеним пунктам у чотирьох районах Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію, і ударні БПЛА різних типів, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Сумська громада. Внаслідок атаки БпЛА травмовано 43-річну жінку. Пошкоджено 3 приватні будинки, 3 легкових автомобіля та господарчу споруду. У Новослобідській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані чоловіки 59 та 36 років та 54-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Середино-Будській громаді внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено 1 багатоквартирний та 1 приватний будинки. У Глухівській громаді в результаті удару FPV-дрону пошкоджено нежитлову будівлю.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, вибухотехніки та інші сили й засоби. Правоохоронці здійснювали документування місць ударів, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів та вилучали докази воєнних злочинів.

За всіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Джерело: https://npu.gov.ua/news/chetvero-liudei-travmovano-politseiski-sumshchyny-fiksuiut-naslidky-vorozhykh-obstriliv-oblasti