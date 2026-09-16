Окупанти за добу втратили 1530 осіб, 27 артсистем та 376 одиниць автомобілів і спецтехніки – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1530 окупантів, 27 артилерійських систем, п'ять бронемашин, а також 376 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗС України вранці в середу.

" Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 склали: особового складу – близько 1 511 530 (+1530) осіб, танків – 12 345 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од., артилерійських систем – 49 820 (+27) од., РСЗВ – 2 132 (+1) од., засоби ППО – 1 642 (+4) од., літаків – 442 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 069 (+789) од., крилаті ракети – 5 111 (+0) од., кораблі/катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од., спеціальна техніка – 4 692 (+2) од..", – ідеться в повідомленні в соцмережі Facebook.

Дані уточнюються.